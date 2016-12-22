В Пензе губернатор встретится с детьми 24 декабря Общество Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с юными жителями региона состоится в предстоящую субботу, 24 декабря. Фотография © PenzaNews Купить фотографию По словам Ивана Белозерцева, на нее приглашены 35 человек. Все они смогут лично задать интересующие вопросы губернатору. «Подведены итоги акции «Задай вопрос губернатору. Дети». Выбрал вопросы 35 ребят. Авторам отвечу лично в субботу, 24 декабря», — написал глава региона в «Твиттере» в четверг, 22 декабря. Подведены итоги акции "Задай вопрос губернатору.Дети". Выбрал вопросы 35 ребят. Авторам отвечу лично в субботу, 24 декабря. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) December 22, 2016 Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», старт акции был дан 9 декабря, а прием вопросов осуществлялся до 18-го числа. Задать их можно было по телефону или через Интернет, при этом к рассмотрению принимались вопросы в текстовом и видеоформате. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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