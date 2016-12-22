В Пензе губернатор встретится с детьми 24 декабря
Печать
Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с юными жителями региона состоится в предстоящую субботу, 24 декабря.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
По словам Ивана Белозерцева, на нее приглашены 35 человек.
Все они смогут лично задать интересующие вопросы губернатору.
«Подведены итоги акции «Задай вопрос губернатору. Дети». Выбрал вопросы 35 ребят. Авторам отвечу лично в субботу, 24 декабря», — написал глава региона в «Твиттере» в четверг, 22 декабря.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», старт акции был дан 9 декабря, а прием вопросов осуществлялся до 18-го числа. Задать их можно было по телефону или через Интернет, при этом к рассмотрению принимались вопросы в текстовом и видеоформате.