16:49:56 Четверг, 22 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В пензенских больницах и школах усилят безопасность в преддверии праздников

14:50 | 22.12.2016 | Общество

Печать

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в социально важных объектах, будут реализованы в Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева в преддверии Нового года, а также в период праздников и школьных каникул.

В пензенских больницах и школах усилят безопасность в преддверии праздников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в предстоящую пятницу, 23 декабря, министр здравоохранения региона Владимир Стрючков на совещании, посвященном подведению итогов за 11 месяцев 2016 года, обратит внимание главврачей больниц на вопросы пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, поставит задачу усилить работу по этим направлениям.

Кроме того, руководителей учреждений здравоохранения проинформируют о том, что с 31 декабря представители ведомства будут осуществлять ежедневные выезды в стационары, в том числе для контроля качества оказания медицинской помощи больным.

Вопросы безопасности в период январских праздников также будут на особом контроле министерства образования Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, помимо плановых проверок санитарно-технического и противопожарного состояния учреждений образования, намечен целый комплекс мероприятий.

В частности, запланированы беседы со школьниками и их родителями, в ходе которых им напомнят о правилах поведения дома и на улице, особенно вблизи дорог, технику безопасности при выезде на природу, в том числе к замерзшим водоемам, об опасностях, связанных с использованием пиротехнических изделий.

С целью организации досуга детей в каждой образовательной организации составлен план мероприятий на новогодние каникулы, подготовлено расписание работы кружков и секций. Большое внимание уделено проведению различных соревнований.

На особом контроле министерства образования Пензенской области находятся вопросы организации поездок детей в период каникул. До ответственных лиц доведены правила выезда несовершеннолетних различными видами транспорта.

Также предусмотрены мероприятия, посвященные безопасному поведению в Интернете, причем к участию в них будут привлекать и самих школьников, и их родителей.

Меры безопасности планируется усилить на территории всех муниципальных образований. В первую очередь в центре внимания органов власти будут массовые мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству.

Вместе с тем намечено проводить точечную работу, охватив социально незащищенные слои населения из так называемой «группы риска». В частности, будут осуществляться рейды по предупреждению пожаров и случаев отравления бытовым газом.

Органы управления и силы пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут переведены в режим повышенной готовности.
Актуальное
Читайте также
В Пензе депутат выступил за перечисление 50% прибыли МУПов в бюджет Дело возбуждено после инцидента на заводе «Атмис-сахар», где мужчине оторвало руку
В Пензенской области 11 наркоторговцев получили от 3 до 6,5 лет колонии В Пензенскую область по квотам будут привлечены 12 инженеров из Турции
В Пензе организована проверка по факту падения пенсионерки в автобусе Мэрия будет выпускать муниципальную газету «Пенза»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама