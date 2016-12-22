В пензенских больницах и школах усилят безопасность в преддверии праздников Общество

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в социально важных объектах, будут реализованы в Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева в преддверии Нового года, а также в период праздников и школьных каникул.

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Ожидается, что в предстоящую пятницу, 23 декабря, министр здравоохранения региона Владимир Стрючков на совещании, посвященном подведению итогов за 11 месяцев 2016 года, обратит внимание главврачей больниц на вопросы пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, поставит задачу усилить работу по этим направлениям.

Кроме того, руководителей учреждений здравоохранения проинформируют о том, что с 31 декабря представители ведомства будут осуществлять ежедневные выезды в стационары, в том числе для контроля качества оказания медицинской помощи больным.

Вопросы безопасности в период январских праздников также будут на особом контроле министерства образования Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, помимо плановых проверок санитарно-технического и противопожарного состояния учреждений образования, намечен целый комплекс мероприятий.

В частности, запланированы беседы со школьниками и их родителями, в ходе которых им напомнят о правилах поведения дома и на улице, особенно вблизи дорог, технику безопасности при выезде на природу, в том числе к замерзшим водоемам, об опасностях, связанных с использованием пиротехнических изделий.

С целью организации досуга детей в каждой образовательной организации составлен план мероприятий на новогодние каникулы, подготовлено расписание работы кружков и секций. Большое внимание уделено проведению различных соревнований.

На особом контроле министерства образования Пензенской области находятся вопросы организации поездок детей в период каникул. До ответственных лиц доведены правила выезда несовершеннолетних различными видами транспорта.

Также предусмотрены мероприятия, посвященные безопасному поведению в Интернете, причем к участию в них будут привлекать и самих школьников, и их родителей.

Меры безопасности планируется усилить на территории всех муниципальных образований. В первую очередь в центре внимания органов власти будут массовые мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству.

Вместе с тем намечено проводить точечную работу, охватив социально незащищенные слои населения из так называемой «группы риска». В частности, будут осуществляться рейды по предупреждению пожаров и случаев отравления бытовым газом.

Органы управления и силы пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут переведены в режим повышенной готовности.