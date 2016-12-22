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Анну Волченкову поощрят знаком «За заслуги в развитии города Пензы»

19:30 | 22.12.2016 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Депутаты гордумы приняли решение поощрить памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» заслуженного врача РСФСР Анну Волченкову, проработавшую врачом областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 1958 по 2011 годы.

Анну Волченкову поощрят знаком «За заслуги в развитии города Пензы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято в ходе 30-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 22 декабря.

Тем самым отмечен большой личный вклад Анны Волченковой в развитие и совершенствование системы здравоохранения города.

Кроме того, народные избранники проголосовали за объявление благодарности генеральному директору ООО «Строительная компания «Дубрава», депутату гордумы шестого созыва Денису Желиховскому.

Помимо этого, был рассмотрен вопрос, не включенный в проект повестки. По решению депутатов член городского совета ветеранов Нинель Новосельцева удостоена звания почетного гражданина Пензы.
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