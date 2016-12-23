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Три должностных лица кузнецкого ОМВД наказаны после проверки прокуратуры

09:20 | 23.12.2016 | Общество

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Кузнецк, 23 декабря 2016. PenzaNews. Три должностных лица отдела МВД России по Кузнецкому району Пензенской области привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены грубые нарушения.

Три должностных лица кузнецкого ОМВД наказаны после проверки прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин, привлеченный в сентябре 2016 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, не был одновременно наказан и за потребление запрещенных веществ без назначения врача. Обстоятельства незаконного приобретения и хранения наркотического средства и его размер уполномоченными должностными лицами не выяснялись. Незаконно сбывшие ему наркотик лица не устанавливались», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в отношении двух других граждан, признанных мировым судьей виновными в потреблении наркотических средств без назначения врача, направленных на прохождение диагностики, профилактических мероприятий, лечение и социальную реабилитацию, но не явившихся на эти мероприятия, сотрудники полиции не приняли своевременных мер по привлечению к административной ответственности.

«По результатам проверки прокуратурой района начальнику ОМВД России по Кузнецкому району было внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что к настоящему времени возбуждены и направлены на рассмотрение административные дела в отношении лиц, уклонившихся от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и реабилитации.
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