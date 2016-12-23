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Наталья Конашенкова из Пензы стала лауреатом конкурса «Маршрутами карты памяти»

11:12 | 23.12.2016 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Главный редактор пензенской детско-юношеской газеты «Деловой» Наталья Конашенкова стала лауреатом всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Маршрутами карты памяти».

Наталья Конашенкова из Пензы стала лауреатом конкурса «Маршрутами карты памяти»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она заняла третье место в номинации «Лучший материал периодического печатного издания» за статью «Когда о войне забывают, начинается новая война».

Всего на рассмотрение жюри было представлено более 250 журналистских работ, опубликованных или вышедших в эфир в 2016 году. Их авторы посвятили свои материалы малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны.

«Конкурс вызвал большой интерес и поддержку. Эти материалы очень важны — благодаря таким публикациям молодые люди, школьники узнают о малоизвестные фактах, событиях, участниках тех далеких героических 1 тыс. 418 днях в истории нашей страны. И их знания о войне не ограничиваются общеизвестной информацией. Значит, память о Великой Отечественной и о тех, кто выстоял и победил, будет жить в новых поколениях. В следующем году мы обязательно продолжим эту работу», — отметил директор по внешним коммуникациям издательства «Просвещение» Сергей Григоренко.

Всероссийский сетевой школьный проект «Карта памяти» издательства «Просвещение» и ИД «Первое сентября» стартовал в 2015 году.

В рамках проекта любой желающий мог рассказать о памятниках Великой Отечественной войны на территории своей малой родины.

За 1,5 года из фотографий и описаний на специально созданном портале удалось сформировать «карту памятников».
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