В Пензенской области отец через суд отстоял право на общение с дочерью после развода Общество

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Шемышейский районный суд Пензенской области определил порядок общения отца со своей дочерью после развода.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, мужчина обратился с иском к бывшей супруге.

«В его обоснование он указал, что состоял в браке с ответчицей, в 2010 году у них родилась дочь. Впоследствии брак был расторгнут, решением суда место жительства несовершеннолетней дочери было определено с матерью. При этом ответчица всячески препятствовала встречам мужчины с дочерью, тем самым нарушая его права как отца. Попытки договориться с ней, в том числе и через орган опеки и попечительства, не имели успеха», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, отец просил определить следующий порядок общения с девочкой: три дня еженедельно с вечера пятницы до вечера воскресенья с возможностью при наличии желания дочери проводить вместе с ним отпуск в пределах России не менее двух недель в год.

«Ответчица исковые требования признала частично, пояснив, что у истца вахтовый режим работы и с 1 по 15 число каждого месяца он находится за пределами Пензенской области. Поэтому она согласна, чтобы истец общался с дочерью три дня в третью и четвертую недели каждого месяца с вечера пятницы до вечера воскресенья, а также не возражает при наличии желания дочери, чтобы она проводила отпуск в летние месяцы с отцом в пределах России в течение 14 дней в год», — сказал представитель суда.

Он добавил, что в итоге суд установил следующий порядок общения отца с ребенком — каждые третьи и четвертые выходные дни каждого месяца по месту жительства мужчины.

«При этом истец обязуется забирать дочь не позднее 17.00 пятницы со школьными принадлежностями и возвращать дочь матери не позднее 17.00 воскресенья подготовленной к учебным занятиям. Кроме того, истцу предоставлена возможность отдыхать совместно с дочерью в любом подходящем для этого месте на территории России не менее 14 дней в период с июня по август при согласии на это ребенка. Ответчицу суд обязал не чинить препятствий истцу на общение и отдых с дочерью, а также решать вопросы общего и дополнительного образования девочки, а именно — выбор школы и формы обучения, спортивных секций, факультативных занятий, по согласованию с отцом ребенка и с учетом мнения несовершеннолетней. Решение суда в апелляционном порядке сторонами не было обжаловано и вступило в законную силу», — резюмировал собеседник агентства.