Пензенские кондитеры подарят сладости детям-сиротам и инвалидам Общество

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Предприятия, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров», проведут благотворительную акцию, в рамках которой передадут сладкие подарки к Новому году сиротам и детям с ограниченными возможностями.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, предприятия безвозмездно предоставят свою продукцию для формирования подарков, которые впоследствии будут доставлены в детдома и другие учреждения.

В проекте примут участие компании «Русский кондитер», «Кайнак», «Пензенская шоколадная компания», «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», «Мирослада», «Руспродукт», «БосаНова», «Остров изобилия» и «Ванюшкины сладости».