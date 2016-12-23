В Пензе награждены лучшие работники «Т Плюс» по случаю Дня энергетика Общество

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Чествование лучших работников пензенского подразделения компании «Т Плюс» состоялось в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню энергетика.

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Обращаясь к собравшимся, директор регионального филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов назвал символичным то, что профессиональный праздник энергетиков отмечается накануне самой длинной ночи в году.

«То, что мы с вами производим электричество и тепловую энергию, которая идет в дома граждан и предприятия области, позволяет развиваться и выполнять те программы, которые установлены руководством нашего региона», — сказал он.

Александр Суслов подчеркнул, что в отрасли имеется немало проблем, требующих от энергетиков максимального профессионализма.

«За нами стоит город — 530 тыс. населения, за нами стоят наши люди. В этих же квартирах живут наши дети, внуки, мужья, жены, родители. Поэтому мы должны приложить все усилия для надежного теплоснабжения нашего города», — добавил руководитель филиала.

Александр Суслов выразил благодарность сотрудникам «Т Плюс» за самоотверженный труд, ответственный подход к делу и терпение.

Поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин отметил, что за последние десятилетия менялись тарифы и регламенты, но надежность энергетического комплекса оставалась неизменной.

«Хочется выразить слова огромной благодарности, прежде всего ветеранам — людям, чьими руками создавалась эта отрасль, кто в трудные времена послевоенной разрухи создавал этот комплекс, благодаря которому и сегодня в наши дома поступают тепло и горячая вода», — сказал он.

В свою очередь заместитель председателя пензенской гордумы Георгий Тюрин обратился к современному поколению энергетиков.

«Особенно хочу поблагодарить тех, кто сохранил эти объекты и довел их до наших дней, тех, кто получил их в наследство, работает и борется с теми проблемами, которые мы сейчас имеем», — отметил он.

По итогам года 54 сотрудника филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» были отмечены за безупречную работу и высокие достижения в труде. Они награждены благодарностями и грамотами.

Трое специалистов стали победителями в номинациях «Признание года», «Открытие года» и «Энергия года».

Фотографии 12 лучших работников размещены на корпоративной доске почета.