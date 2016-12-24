В Пензе посчитают строимость строительства дороги из Арбеково в Терновку Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Строительство дороги из Арбеково в Терновку стало главной темой заседания проектного офиса совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы, состоявшегося в мэрии.

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«В ходе него были рассмотрены вопросы о необходимости определения проектной организации, которая окажет содействие в реализации проекта. Кроме того, она должна заняться вопросом определения интенсивности движения на рассматриваемом участке дороги, а также приблизительной стоимости проектирования и строительства дороги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что на основе полученных данных будет произведен расчет рентабельности проекта, а также сроки его окупаемости.