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В Пензе посчитают строимость строительства дороги из Арбеково в Терновку

09:11 | 24.12.2016 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Строительство дороги из Арбеково в Терновку стало главной темой заседания проектного офиса совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы, состоявшегося в мэрии.

В Пензе посчитают строимость строительства дороги из Арбеково в Терновку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе него были рассмотрены вопросы о необходимости определения проектной организации, которая окажет содействие в реализации проекта. Кроме того, она должна заняться вопросом определения интенсивности движения на рассматриваемом участке дороги, а также приблизительной стоимости проектирования и строительства дороги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что на основе полученных данных будет произведен расчет рентабельности проекта, а также сроки его окупаемости.
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