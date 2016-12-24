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В Пензенской области проверят более 30 тыс. владельцев оружия

09:17 | 24.12.2016 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области и участковые уполномоченные полиции проверят более 30 тыс. владельцев оружия в рамках ежегодной профилактической акции, которая продлится до 30 декабря.

В Пензенской области проверят более 30 тыс. владельцев оружия

Фото: пресс-служба Росгвардии

Должностным лицам предстоит проконтролировать условия хранения оружия.

Кроме того, до жителей региона будет доведена информация о том, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранившееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.

«Для оформления добровольной сдачи граждане должны обратиться в отдел полиции по месту жительства, написать заявление и предоставить оружие или боеприпасы. Сданное оружие направляется на экспертизу. Комиссия при территориальном отделе полиции с учетом его технического состояния и в пределах установленных норм определяет размер выплат. Максимальной оценке подлежат технически исправные предметы вооружения, находящиеся в боевом состоянии. В отдельных случаях размер выплат может быть увеличен, например, если будет сдано оружие, имеющее историческую ценность», — пояснил замначальника территориального управления Росгвардии по Пензенской области, начальник лицензионно-разрешительной системы полковник полиции Александр Евстифеев.

По официальным данным, с начала 2016 года жители Пензенской области сдали 89 единиц оружия, более 4,5 тыс. патронов различного калибра, один снаряд, две тротиловые шашки, 495 граммов пороха.

По фактам добровольной сдачи гражданам выплачено вознаграждение в размере более 230 тыс. рублей.
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