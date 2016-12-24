Умер глава пензенского отделения «Международного зеленого креста» Владимир Панкратов Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Председатель пензенской региональной общественной организации «Международного зеленого креста» Владимир Панкратов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков на своей странице в Facebook в субботу, 24 декабря.

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«Умер Владимир Панкратов — эколог, руководитель пензенского отделения общественной организации «Зеленый крест». Владимир Михайлович занимался экспертизой проектов уничтожения химического оружия, рекультивацией и восстановлением земли и природы в местах его уничтожения. Все знал о пензенских родниках, работал со школьниками и студентами. Да и просто был хорошим человеком и интересным собеседником», — написал Олег Шарипков.

«Жаль», — добавил он.