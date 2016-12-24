17:39:49 Суббота, 24 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Умер глава пензенского отделения «Международного зеленого креста» Владимир Панкратов

11:45 | 24.12.2016 | Общество

Печать

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Председатель пензенской региональной общественной организации «Международного зеленого креста» Владимир Панкратов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков на своей странице в Facebook в субботу, 24 декабря.

Умер глава пензенского отделения «Международного зеленого креста» Владимир Панкратов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Умер Владимир Панкратов — эколог, руководитель пензенского отделения общественной организации «Зеленый крест». Владимир Михайлович занимался экспертизой проектов уничтожения химического оружия, рекультивацией и восстановлением земли и природы в местах его уничтожения. Все знал о пензенских родниках, работал со школьниками и студентами. Да и просто был хорошим человеком и интересным собеседником», — написал Олег Шарипков.

«Жаль», — добавил он.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор мечтал стать механизатором, учителем и военным Житель Никольского района лишился 200 тыс. рублей, поверив в вознаграждение от Сбербанка
Иван Белозерцев рассказал, чего бы он попросил у Золотой рыбки Пензенский «Дизель» объявил акцию «Принеси на матч мягкую игрушку!»
Житель Пензы подозревается в краже соседских колес из кладовки на этаже В Пензе выявлено еще два базара с елками неизвестного происхождения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама