Мэр Пензы дал поручения по подготовке города к Новому году Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по подготовке города к предстоящим праздникам в ходе совещания, проведенного в субботу, 24 декабря.

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Он отметил, что необходимо усилить работу по приведению в порядок мест массового пребывания людей, путей следования к ним, а также остановочных павильонов и территорий вблизи торговых центров.

«Работайте с предприятиями торговли, чтобы входные группы в магазины были очищены от снега. Недопустимо скопление снежных навалов на их территориях, потому что, несмотря на новогоднее оформление, отсутствие благоустройства на таких точках портит всю картину. У жителей города должно быть праздничное настроение», — сказал глава администрации города.

Виктор Кувайцев также распорядился провести собрания с руководителями управляющих компаний, чтобы еще раз напомнить им об ответственности за несвоевременную уборку снега, очистку крыш домов от наледи и сосулек.

Кроме того, он поручил городскому управлению по делам ГО и ЧС совместно с департаментом ЖКХ Пензы отслеживать данные о брошенных вдоль дорог машинах, мешающих работе снегоуборочной техники, и принимать соответствующие меры.

Перед МУП «Пензадормост» поставлена задача по приведению в нормативное состояние ширины проезжей части ряда дорог общегородского значения и дальнейшему вывозу снега.

Помимо этого, мэр призвал продумать возможные места размещения снежных горок в разных районах города.

«Вопросы обустройства горок нужно решать на местах путем обращения горожан в районные администрации, с помощью уличных комитетов, ТОСов, старших по домам», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.