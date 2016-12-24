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В Пензе выявлено еще два базара с елками неизвестного происхождения

13:59 | 24.12.2016 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Представители мэрии, администрации Октябрьского района Пензы и полиции выявили два факта осуществления несанкционированной торговли хвойными деревьями в ходе рейда, проведенного в субботу, 24 декабря.

В Пензе выявлено еще два базара с елками неизвестного происхождения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, самовольно размещенные елочные базары действовали по адресам: улица Бородина, 13, и проспект Строителей, 134.

«Документы о происхождении деревьев — товарно-транспортная накладная и порубочный билет — у предпринимателей отсутствовали. В отношении нарушителей составлены протоколы в соответствии со ст. 5.1.1 «Торговля в неустановленных местах» кодекса Пензенской области об административных правонарушениях», — пояснили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году на территории Пензы официально действует 62 елочных базара, которые начали свою работу 9 декабря.

Вместе с тем представители власти регулярно выявляют места несанкционированной торговли хвойными деревьями, в частности, в Октябрьском районе Пензы.
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