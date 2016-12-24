Пензенский губернатор ответил на вопросы детей Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы детей в драматическом театре имени А.В. Луначарского в субботу, 24 декабря.

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В преддверии Нового года на встречу, которая стала первой в таком формате, вместе с родителями пришли 30 юных жителей региона, которые были отобраны из более чем 100 желающих.

Перед началом беседы их предупредили, что губернатор сможет ответить не только на заранее озвученные вопросы, но и на любые другие. Однако, когда Иван Белозерцев появился в зале, некоторые из присутствующих так растерялись, что забыли даже подготовленные слова.

У большинства детей к губернатору были вопросы личного характера — о его детстве, отношение к тем или иным вещам. Также сразу несколько человек предложили ему рассказать, как бы он поступил в вымышленной ситуации.

Один из юных пензенцев спросил у Ивана Белозерцева, верит ли он в чудеса.

«Верю в чудо и понимаю, что оно свершится тогда, когда человек сам будет много работать», — ответил губернатор, добавив при этом, что за всеми достижениями скрывается большой труд.

Кроме того, детей интересовало, верит ли губернатор Пензенской области в Деда Мороза. В ответ Иван Белозерцев поделился своими воспоминаниями.

«Дед Мороз перед Новым годом всегда приносил мне подарки. […] Я однажды заказал у Деда Мороза лыжи — у нас было где кататься и на санках, и на лыжах. Написал ему письмо, мама мне помогла составить его. Отправил. За три дня до Нового года я утром встаю, выхожу, как у нас называют, в сенцы и вижу новые красивые лыжи. Я так обрадовался! Я с того времени верю в Деда Мороза», — признался глава региона.

Он добавил, что Дед Мороз выполняет желания только добрых детей, которые хорошо учатся, трудятся и помогают родителям.

В ходе встречи также прозвучал вопрос о том, что нужно сделать, чтобы стать губернатором.

Иван Белозерцев ответил, что для этого необходимо прежде всего быть патриотом.

Кроме этого, дети спрашивали, будут ли улицы Пензы названы именами известных спортсменов — гимнаста Дениса Аблязина, олимпийской чемпионки по прыжкам в воду Юлии Пахалиной и хоккеиста Александра Герасимова.

Губернатор отметил, что многие улицы уже носят имена выдающих личностей, прославивших регион, а у тех, кого назвали, «все еще впереди».

«Мало стать олимпийским чемпионом, чтобы в честь тебя назвали улицу. Надо еще много трудиться, много работать в жизни, заниматься с детьми, когда станешь постарше, отдавать свои знания и опыт, трудиться во благо людей в Пензе и Пензенской области», — пояснил Иван Белозерцев.

Наиболее часто в ходе встречи звучали вопросы детей из Пензы — их было большинство, а также из Вадинска и Сердобска.