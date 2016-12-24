В Пензе не все автовладельцы откликнулись на призыв мэрии убрать машины с обочин Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Не все владельцы легковых и грузовых машин откликнулись на призыв администрации Пензы убрать с обочин оставленный на длительный срок транспорт. К такому выводу пришли участники еженедельного рейда, проведенного в субботу, 24 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, припаркованные на проезжей части машины остались на проспекте Победы и улице Чаадаева.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, для надлежащего содержания улично-дорожной сети в новогодние праздники будут установлены запрещающие остановку знаки на следующих участках: на проспекте Строителей — от торгового центра «Весна» до дома №62 на улице Лядова; на улице Ладожской — от магазина «Берлин» до дома №109; на улице Карпинского — от дома №95 до улицы Окружной; на улице Коммунистической — от дома №35 до улицы Толстого; а также на улице Чаадаева между домами №91 и №111.