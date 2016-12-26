Пензенский губернатор пообещал не допустить экологической катастрофы вблизи «Семи ключей» Общество

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал принять все необходимые меры, чтобы в случае строительства китайским инвестором свинокомплекса в Шемышейском районе не был причинен ущерб святому источнику «Семь ключей» и близлежащей территории.

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«Я не позволю, чтобы строительство свинокомплекса в Шемышейском районе или любом другом нарушало экологию. Мы этого не допустим», — сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник, 26 декабря.

«Опасения жителей за святой источник напрасны», — добавил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, пока о строительстве свинокомплекса в Шемышейском районе говорить рано — данный проект находится на стадии обсуждения.