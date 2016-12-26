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Пензенский губернатор пообещал не допустить экологической катастрофы вблизи «Семи ключей»

12:11 | 26.12.2016 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал принять все необходимые меры, чтобы в случае строительства китайским инвестором свинокомплекса в Шемышейском районе не был причинен ущерб святому источнику «Семь ключей» и близлежащей территории.

Пензенский губернатор пообещал не допустить экологической катастрофы вблизи «Семи ключей»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я не позволю, чтобы строительство свинокомплекса в Шемышейском районе или любом другом нарушало экологию. Мы этого не допустим», — сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник, 26 декабря.

«Опасения жителей за святой источник напрасны», — добавил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, пока о строительстве свинокомплекса в Шемышейском районе говорить рано — данный проект находится на стадии обсуждения.
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