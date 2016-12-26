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Владельцам киосков на «красной линии» в Пензе надо предлагать альтернативу — губернатор

12:23 | 26.12.2016 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Власти Пензы, которые ведут борьбу с самовольно установленными нестационарными торговыми объектами на «красной линии», должны предлагать собственникам альтернативные места для размещения киосков и павильонов. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции в понедельник, 26 декабря.

Владельцам киосков на «красной линии» в Пензе надо предлагать альтернативу — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я главе администрации [Пензы Виктору Кувайцеву] дал поручение, чтобы, убирая эти киоски с «красной линии», приглашать собственника, предлагать другие варианты, куда можно было бы перенести тот или иной киоск», — сказал он.

Глава региона добавил, что поддерживает взятый курс на наведение порядка на улицах областного центра.

«Нужно наводить порядок с точки зрения архитектуры, облика, создавать хорошие условия для горожан», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что киоски массово появились в Пензе в годы, когда не было такого количества магазинов и крупных торговых центров, а сейчас, по его мнению, они себя изжили.
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