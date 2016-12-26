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Из Пензы в Горловку отправят гуманитарную помощь

14:48 | 26.12.2016 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Сергею Волкову организовать сбор гуманитарной помощи для отправки в Горловку Донецкой области до Нового года.

Из Пензы в Горловку отправят гуманитарную помощь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, власти Горловки обратились к руководству Пензы с просьбой о помощи.

В тексте письма говорится, что местная администрация прилагает все усилия, но восстанавливать поврежденные в результате боевых действий объекты инфраструктуры и жилого фонда приходится в условиях нестабильной военной обстановки.

«Не обновлявшаяся еще в довоенное время материально-техническая база предприятий, а, попросту говоря, отсутствие спецтехники и увеличение количества разрушенных объектов инфраструктуры не позволяют оперативно выполнять работы по восстановлению и содержанию города. Хотя бы частично восполнить или обновить спецтехнику коммунальных хозяйств не дает скудное финансирование и обилие неотложных проблем гуманитарного и социально-экономического характера. Отсутствие машин в парке муниципального транспорта не позволяет должным образом наладить перевозку малообеспеченых слоев населения города и ближайших поселков», — поясняется в сообщении.

В письме указано, что Горловке необходима спецодежда, электрический и ручной инструмент, садовый инвентарь, запчасти к машинам и различная спецтехника — краны, асфальтоукладчики, экскаваторы, погрузчики и автобусы.

«От имени администрации и жителей города Горловка выражаем огромную благодарность Российской Федерации за оказанную Донецкой народной республике помощь. Решение жизненно важных для нас проблем было бы невозможно без вашего участия», — отмечается в тексте.
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