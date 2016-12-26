Губернатор спустя год прокомментировал свои слова о создании музея в «Октябрьском саду» Общество

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев признался, что слова о создании общедоступного музея на территории гостиничного комплекса «Октябрьский сад» в Пензе были произнесены им год назад под впечатлением от фильма Андрея Соколова «Память осени», однако до настоящего времени данный проект так и остался на уровне идеи.

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«Чего не скажешь на эмоциях, когда Андрей Соколов, когда прекрасная презентация фильма», — сказал глава региона, отвечая на вопрос главного редактора ИА «PenzaNews» Павла Полосина о предполагаемых сроках открытия музея в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря.

Губернатор отметил, что музеем в широком смысле этого слова здание, о котором шла речь, не стало, однако для высокопоставленных гостей, которые регулярно останавливаются в этой резиденции, проводятся экскурсии, в том числе по местам съемок фильма «Память осени».

Иван Белозерцев пояснил, что в «Октябрьском саду» созданы необходимые условия для работы чиновников самого высокого уровня, в том числе предусмотрена спецсвязь.

«А вот здание, [...] где снимался художественный фильм, мы его не трогаем. Все, как там было, так и осталось», — сказал губернатор.

Он не исключил, что со временем может быть обустроен отдельный въезд на территорию, чтобы все желающие имели возможность посетить дом, где известный режиссер снимал фильм, и при этом не мешали бы функционированию остальной части гостиничного комплекса.

«Возможно, это может стать действительно хорошим музеем для жителей Пензенской области, для тех, кто приезжает», — отметил Иван Белозерцев.