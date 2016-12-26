На новогоднее оформление из бюджета Пензенской области не выделено ни копейки — губернатор Общество

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Денежные средства на новогоднее оформление улиц из бюджета Пензенской области в 2016 году не выделялись. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря.

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«То, что касается новогоднего оформления, знаете, мы из бюджета Пензенской области ни копейки средств не выделили», — сказал глава региона.

Он пояснил, что в прошлом году за несколько дней до Нового года провел встречу с представителями компаний энергетического комплекса, в ходе которой предложил им внести свой вклад в создание праздничной атмосферы, потратив на эти цели 1–2 млн. рублей.

«Средства небольшие для их компаний», — отметил Иван Белозерцев, добавив при этом, что его слова были услышаны.

«В прошлом году за 5 дней до Нового года подтянули эту ситуации. В этом году стал требовать от глав муниципальных образований, чтобы они приступили к новогоднему оформлению городов, районов, особенно областного центра, еще в середине октября», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что этот опыт оказался успешным.

«Мы видим, что город Пенза сегодня выгодно отличается по отношению к прошлому году. Если вы спросите у городской власти, какие деньги выделены, увидите, что это копеечные средства из бюджета», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил также, что жители Пензенской области заслуживают, чтобы улицы были красиво украшены и кругом царила праздничная атмосфера.