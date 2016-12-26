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В Пензе пристрой к аэровокзалу намечено ввести в эксплуатацию к ЧМ-2018

18:30 | 26.12.2016 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Пристрой к аэровокзальному комплексу планируется ввести в эксплуатацию в Пензе в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 26 декабря.

В Пензе пристрой к аэровокзалу намечено ввести в эксплуатацию к ЧМ-2018

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что в бюджете региона предусмотрены денежные средства на его проектирование.

«Постараемся к 2018 году ввести в эксплуатацию, хотя от нас этого никто не требует», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев высказал мнение, что Пенза, где будет расположена тренировочная база одной из команд, сможет принять часть болельщиков, направляющихся в Саранск на матчи чемпионата мира.

«Мы на это настроены», — подчеркнул губернатор.
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