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Восемь сайтов будет заблокировано по решению пачелмского суда

09:33 | 27.12.2016 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Пачелмский районный суд Пензенской области удовлетворил восемь заявлений прокурора, действовавшего в интересах неопределенного круга лиц, о признании запрещенной информации, размещенной в Интернете.

Восемь сайтов будет заблокировано по решению пачелмского суда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прокуратурой Пачелмского района была проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности. В ходе нее установлено, что пользователи Интернета имеют неограниченный доступ к сайтам, на которых размещены материалы, признанные экстремистскими», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он отметил, что с помощью этих сайтов можно получить доступ к интернет-ресурсам, на которых содержится информация о пропаганде нацизма, жестокости, а также экстремистские материалы.

«Суд признал заявления прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению. Управлению Роскомнадзора по Пензенской области направлены копии решений суда для исполнения», — пояснил собеседник агентства.
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