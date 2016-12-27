Мэр Пензы вручил почетные грамоты работникам соцсферы Общество

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вручил почетные грамоты и памятные подарки наиболее отличившимся работникам социальной сферы в ходе встречи, состоявшейся в мэрии во вторник, 27 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня здесь собрались люди, чья главная профессиональная черта — доброта. Ваша сложная и столь необходимая людям профессия требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особых нравственных качеств — сострадания, терпения, неравнодушия к чужой беде. Спасибо вам за желание и умение работать, за верность нелегкому и благородному делу», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Виктор Кувайцев поздравил присутствующих с приближающимся Новым годом и пожелал им здоровья и благополучия.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в завершение встречи была сделана общая фотография на память.

На учете в социальной службе города состоят более 5 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, а также свыше 11 тыс. семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В 2016 году мерами соцподдержки воспользовались более 130 тыс. человек, что составляет четверть населения Пензы. Назначено около 30 видов денежных выплат и компенсаций на сумму 1,4 млрд. рублей.

158 семей получили выплаты на улучшение жилищных условий.