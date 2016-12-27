Виктор Кувайцев наградил главу «Чешских моторов» за восстановление хоккейной площадки Общество

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вручил генеральному директору ООО «Чешские моторы» Константину Малютину благодарственное письмо за восстановление хоккейной площадки в микрорайоне «Тепличный».

Фото: Penza-gorod.ru

«Высоких спортивных достижений не бывает без успешного становления массового спорта, поэтому мы всегда благодарны таким людям, которые это понимают. Спасибо, что приняли такое решение. Теперь у детишек этого микрорайона появилась возможность проводить свой досуг, не выезжая в центр города», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к Константину Малютину в ходе встречи с директорами спортшкол во вторник, 27 декабря.

В рамках мероприятия глава администрации Пензы также наградил наиболее отличившихся руководителей молодежных центров почетными грамотами и благодарностями.

В свою очередь директор ДЮСШ №6 Владимир Антонов поблагодарил Виктора Кувайцева за новую велодорожку в Ахунах и передал ему сувенир — статуэтку велосипедиста с надписью «Пенза — за активный образ жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru