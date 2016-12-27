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Виктор Кувайцев наградил главу «Чешских моторов» за восстановление хоккейной площадки

16:09 | 27.12.2016 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вручил генеральному директору ООО «Чешские моторы» Константину Малютину благодарственное письмо за восстановление хоккейной площадки в микрорайоне «Тепличный».

Виктор Кувайцев наградил главу «Чешских моторов» за восстановление хоккейной площадки

Фото: Penza-gorod.ru

«Высоких спортивных достижений не бывает без успешного становления массового спорта, поэтому мы всегда благодарны таким людям, которые это понимают. Спасибо, что приняли такое решение. Теперь у детишек этого микрорайона появилась возможность проводить свой досуг, не выезжая в центр города», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к Константину Малютину в ходе встречи с директорами спортшкол во вторник, 27 декабря.

В рамках мероприятия глава администрации Пензы также наградил наиболее отличившихся руководителей молодежных центров почетными грамотами и благодарностями.

В свою очередь директор ДЮСШ №6 Владимир Антонов поблагодарил Виктора Кувайцева за новую велодорожку в Ахунах и передал ему сувенир — статуэтку велосипедиста с надписью «Пенза — за активный образ жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ruФото: Penza-gorod.ru
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