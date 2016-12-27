Редактор ИА «PenzaNews» удостоена благодарности Заксобрания Пензенской области Общество

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Редактор ИА «PenzaNews» Светлана Полосина награждена благодарностью Законодательного собрания Пензенской области как победитель конкурса на лучшее освещение деятельности регионального парламента в 2016 году в номинации «Оперативность и объективность».

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В ходе церемонии награждения, состоявшейся во вторник, 27 декабря, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поблагодарил ее за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие.

Кроме того, по итогам года благодарственного письма удостоен главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин за оперативную поддержку и деловое сотрудничество с региональным парламентом.

В ходе мероприятия награды и подарки также получили сотрудники пензенских телекомпаний, радиостанций, газет и интернет-порталов.

Обращаясь к журналистам, Валерий Лидин выразил признательность за объективное информирование жителей региона о работе депутатского корпуса.

«Я искренне вас благодарю за взаимодействие, за помощь, за поддержку. Желаю творческих успехов в новом году, желаю здоровья, счастья и благополучия», — сказал он.