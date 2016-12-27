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Редактор ИА «PenzaNews» удостоена благодарности Заксобрания Пензенской области

17:38 | 27.12.2016 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Редактор ИА «PenzaNews» Светлана Полосина награждена благодарностью Законодательного собрания Пензенской области как победитель конкурса на лучшее освещение деятельности регионального парламента в 2016 году в номинации «Оперативность и объективность».

Редактор ИА «PenzaNews» удостоена благодарности Заксобрания Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе церемонии награждения, состоявшейся во вторник, 27 декабря, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поблагодарил ее за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие.

Кроме того, по итогам года благодарственного письма удостоен главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин за оперативную поддержку и деловое сотрудничество с региональным парламентом.

В ходе мероприятия награды и подарки также получили сотрудники пензенских телекомпаний, радиостанций, газет и интернет-порталов.

Обращаясь к журналистам, Валерий Лидин выразил признательность за объективное информирование жителей региона о работе депутатского корпуса.

«Я искренне вас благодарю за взаимодействие, за помощь, за поддержку. Желаю творческих успехов в новом году, желаю здоровья, счастья и благополучия», — сказал он.
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