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В Пензе состоялась церемония вручения знаков за заслуги в развитии города

17:53 | 27.12.2016 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Церемония награждения выдающихся жителей памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» состоялась в мэрии во вторник, 27 декабря.

В Пензе состоялась церемония вручения знаков за заслуги в развитии города

Фото: Penza-gorod.ru

Признательность пензенцам за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в профессиональной деятельности, а также большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета выразили мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

Обращаясь к собравшимся, Виктор Кувайцев отметил, что всех присутствующих объединяет стремление сделать жизнь в Пензе лучше.

«Огромное спасибо за то, что вы, пользуясь своим авторитетом, ведете за собой людей, целые коллективы. На нас с вами возложена большая надежда. То, что имеем мы сейчас, было создано старшим поколением, а мы в свою очередь должны заложить материальные и духовные основы для последующих поколений», — отметил глава администрации города.

Среди награжденных — представители разных профессий, в том числе работники строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, деятели культуры и искусства.
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