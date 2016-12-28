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В пензенских магазинах исключат продажу спиртовых непищевых жидкостей

10:23 | 28.12.2016 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин потребовал довести до предпринимателей информацию о вступлении в силу с 26 декабря на 30 суток постановления главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В пензенских магазинах исключат продажу спиртовых непищевых жидкостей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На прилавках не должно быть никаких лосьонов под двусмысленными названиями. Это запрет. У вас есть все основания наводить порядок», — обратился он к главам муниципальных образований в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в минувший вторник, 27 декабря.

Валерий Савин поручил представителям Минсельхоза Пензенской области в ближайшие два дня провести разъяснительную работу с владельцами розничных, оптовых торговых точек и сетевых магазинов.

По словам начальника управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Перекусихина, в ведомстве открыта горячая линия, на которую можно сообщить о фактах реализации непищевой спиртсодержащей продукции.

Звонки принимаются в будние дни по телефону: +7 (8412) 66-06-35, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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