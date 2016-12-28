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Марина Сивякова стала и.о. председателя правления пензенского отделения РСО

12:18 | 28.12.2016 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Марина Сивякова будет исполнять обязанности председателя правления пензенского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды».

Марина Сивякова стала и.о. председателя правления пензенского отделения РСО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято на заседании правления реготделения РСО, состоявшемся в доме молодежи в минувший вторник, 27 декабря.

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Необходимость в выборе кандидатуры и.о. председателя возникла в связи с прохождением Эльдаром Алмаметовым срочной службы в Вооруженных силах РФ. Марина Сивякова будет замещать его до декабря 2017 года.

Кроме того, в ходе заседания члены организации обсудили итоги целины-2016, акции «День ударного труда» и рейтинг региональных отделений.

Были затронуты вопросы планирования будущих мероприятий и распределения бюджета.
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