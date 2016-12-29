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В Пензе подписано постановление о постановке на воинский учет юношей 2000 года рождения

09:40 | 29.12.2016 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Постановление губернатора Пензенской области о подготовке и проведении в 2017 году первоначальной постановки на воинский учет юношей 2000 года рождения и старше, датированное 27 декабря, опубликовано на сайте регионального правительства.

В Пензе подписано постановление о постановке на воинский учет юношей 2000 года рождения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документом утверждены основные и резервные составы комиссий в муниципальных районах и городских округах.

Также в приложении к постановлению приводятся план-график предстоящей работы и перечень медицинских организаций, рекомендуемых для обследования молодых людей и при необходимости — их лечения.

Минздраву Пензенской области поручено до 31 марта провести внеочередное медицинское освидетельствование, обследование и лечение граждан при постановке на воинский учет.
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