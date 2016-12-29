В Пензе по решению суда стоматология выплатит пациенту около 400 тыс. рублей Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. ООО «Стоматология ДиЛиЯ» по решению Октябрьского районного суда Пензы выплатит около 400 тыс. рублей пациенту, которому было проведено некачественное протезирование зубов.

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«В ноябре 2015 года мужчина обратился в организацию, расположенную на проспекте Строителей в Пензе, где врач стоматолог-терапевт произвела осмотр, порекомендовала лечение и указала на необходимость протезирования, стоимость которого определила в 72 тыс. 800 рублей. Пациент в том же месяце двумя платежами по квитанциям внес 40 тыс. рублей и 32 тыс. 800 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он пояснил, что установленные мужчине мосты слетали, а попытки врача устранить недостатки, к стабильному результату не привели, поэтому пациент прошел дополнительное обследование — по его итогам был сделан вывод о некачественном лечении.

«Представитель ответчика в судебном заседании неоднократно менял позицию по делу, то признавая право истца на частичный возврат стоимости лечения, то полагая иск необоснованным, ссылаясь на отсутствие письменного договора с пациентом, неполучение от него денежных средств», — отметил собеседник агентства.

Официальный представитель суда добавил, что установлено получение мужчиной данных услуг и их оплата, при этом отсутствие письменного договора не освобождает исполнителя от ответственности за недостатки выполненной работы.

«Стоматологические услуги пациенту были оказаны некачественно, без надлежащего отражения лечения в медицинских документах, с нарушением пломбирования зубов, подготовки челюсти и самого протезирования. Более того, врач-терапевт, проводивший протезирование, не вправе был выполнять указанные действия, поскольку у него и организации-ответчика отсутствовала лицензия на данный вид деятельности», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с ООО «Стоматология ДиЛиЯ» в пользу мужчины в связи с отказом от исполнения договора взысканы денежные средства за некачественное оказание медицинской помощи в размере 72 тыс. 800 рублей, компенсация морального вреда в сумме 40 тыс. рублей и 56 тыс 400 рублей за отказ организации в возврате денег в добровольном порядке, а также судебные расходы на представителя — 209 тыс. 200 рублей.

«Решение вступило в законную силу», — резюмировал представитель суда.