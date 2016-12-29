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В Пензе по решению суда стоматология выплатит пациенту около 400 тыс. рублей

15:29 | 29.12.2016 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. ООО «Стоматология ДиЛиЯ» по решению Октябрьского районного суда Пензы выплатит около 400 тыс. рублей пациенту, которому было проведено некачественное протезирование зубов.

В Пензе по решению суда стоматология выплатит пациенту около 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ноябре 2015 года мужчина обратился в организацию, расположенную на проспекте Строителей в Пензе, где врач стоматолог-терапевт произвела осмотр, порекомендовала лечение и указала на необходимость протезирования, стоимость которого определила в 72 тыс. 800 рублей. Пациент в том же месяце двумя платежами по квитанциям внес 40 тыс. рублей и 32 тыс. 800 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он пояснил, что установленные мужчине мосты слетали, а попытки врача устранить недостатки, к стабильному результату не привели, поэтому пациент прошел дополнительное обследование — по его итогам был сделан вывод о некачественном лечении.

«Представитель ответчика в судебном заседании неоднократно менял позицию по делу, то признавая право истца на частичный возврат стоимости лечения, то полагая иск необоснованным, ссылаясь на отсутствие письменного договора с пациентом, неполучение от него денежных средств», — отметил собеседник агентства.

Официальный представитель суда добавил, что установлено получение мужчиной данных услуг и их оплата, при этом отсутствие письменного договора не освобождает исполнителя от ответственности за недостатки выполненной работы.

«Стоматологические услуги пациенту были оказаны некачественно, без надлежащего отражения лечения в медицинских документах, с нарушением пломбирования зубов, подготовки челюсти и самого протезирования. Более того, врач-терапевт, проводивший протезирование, не вправе был выполнять указанные действия, поскольку у него и организации-ответчика отсутствовала лицензия на данный вид деятельности», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с ООО «Стоматология ДиЛиЯ» в пользу мужчины в связи с отказом от исполнения договора взысканы денежные средства за некачественное оказание медицинской помощи в размере 72 тыс. 800 рублей, компенсация морального вреда в сумме 40 тыс. рублей и 56 тыс 400 рублей за отказ организации в возврате денег в добровольном порядке, а также судебные расходы на представителя — 209 тыс. 200 рублей.

«Решение вступило в законную силу», — резюмировал представитель суда.
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