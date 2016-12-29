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Мэр Пензы подарил жителям «Квартала Луи» робота телеприсутствия

15:48 | 29.12.2016 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы подарил жителям социально-образовательного центра для инвалидов «Квартал Луи» робота телеприсутствия в ходе посещения одноименного арт-холла в четверг, 29 декабря.

Мэр Пензы подарил жителям «Квартала Луи» робота телеприсутствия

Фото: Penza-gorod.ru

Данное устройство предназначено для создания эффекта присутствия на расстоянии многих километров — им можно управлять, в него встроены дисплей, камера, микрофон и динамики.

Фото: Penza-gorod.ru

Глава администрации поздравил молодых людей с приближающимся Новым годом в неформальной обстановке — за чашкой чая.

Участники встречи подвели итоги 2016 года и поделились планами на 2017-й.

«Удачи вам в новом году. Желаю, чтобы все у вас было хорошо. Здоровья, вдохновения, радости и счастья», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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