В Пензе принято решение о ликвидации фонда поддержки детсада №5 Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил иск о ликвидации благотворительного фонда поддержки и развития детсада комбинированного вида №5 и исключении его данных из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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«В ходе рассмотрения дела установлено, что сведения о регистрации фонда были внесены в ЕГРЮЛ 3 февраля 2012 года. В соответствии с уставом, утвержденным учредительным собранием 28 октября 2011 года, целью его создания и деятельности являлись формирование имущества на основе добровольных взносов, других, не запрещенных законом поступлений для поддержки инициатив родительской общественности и педагогов, а также других граждан и юрлиц, направленных на решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных задач», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

Он добавил, что в настоящее время фонд прекратил свою уставную деятельность, заседания руководящих органов не проводятся, финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, участников нет, а учредители согласны ликвидировать организацию в судебном порядке.

«Оценив все собранные по делу доказательства, суд посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», — резюмировал собеседник агентства.