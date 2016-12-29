В Пензе губернатор вручил государственные и региональные награды Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Церемония вручения государственных и региональных наград выдающимся уроженцам и жителям Пензенской области состоялась в губернаторском доме в четверг, 29 декабря.

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«Сегодня в этом зале находятся представители образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, представители общественных организаций, силовых ведомств. Все вы своей работой, своим трудом прославляете наш пензенский край. […] Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю каждому из вас и вашим семьям здоровья, благополучия, успехов и процветания», — сказал губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Он вручил медали ордена за заслуги перед Отечеством II степени председателю товарищества на вере имени Димитрова Петру Степанюку и директору по научно-методической работе – главному конструктору АО «Радиозавод» Ивану Банарюку.

Почетной грамотой президента РФ награжден электрогазосварщик нижнеломовского эксплуатационного участка газового хозяйства филиала ОАО «Газпром газораспределение Пенза» Алексей Баталин.

Благодарность президента России объявлена медсестре поликлиники №2 Валентине Прониной, механизатору ООО «Ремонтно-строительное управление «Спецработ» Михаилу Сафронову, маляру участка отделочных работ ООО «ПКФ «Термодом» Татьяне Родькиной и начальнику железнодорожной станции Кузнецк Николаю Самарину.

Еще пять человек награждены медалью ордена за заслуги перед Пензенской областью. Это начальник отдела ценообразования учреждения «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» Виктор Хрусталев, художественный руководитель губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский, директор по общим вопросам ООО «Жилстрой», депутат Законодательного собрания региона Ильдар Акчурин, генерал-майор милиции в отставке Александр Пронин и Владимир Марков.

Кроме того, губернатор вручил почетные знаки «Во славу земли пензенской» — этой награды удостоены 11 человек: председатель совета реготделения «Российского союза спасателей» Геннадий Кабанов, заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя Юрий Кривов, корреспондент службы радиовещания ГТРК «Пенза» Сергей Пономарев, начальник железнодорожного вокзала Пенза-I Юрий Гришин, генерал-майор таможенной службы начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников, гендиректор ОАО «Пензпромстрой» Вячеслав Черкасов, первый заместитель генерального директора АО «Яснополянские строительные материалы» Александр Мухин, начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев, министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский, заслуженная артистка РФ, актриса областного драмтеатра Галина Репная и предприниматель из Кузнецка Татьяна Воробьева.

Учителю русского языка и литературы школы Шемышейки Нине Улыбиной присвоено звание «Заслуженный работник образования Пензенской области».

Заслуженными работниками культуры региона стали режиссер-постановщик театра юного зрителя Ирина Дрожжилова и директор объединения литературно-мемориальных музеев Надежда Никулаенкова.

Звание заслуженного работника здравоохранения Пензенской области присвоено главврачу федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлену Базылеву и заведующему организационно-методическим кабинетом, врачу-методисту областного госпиталя для ветеранов войн Геннадию Ерошину.

Звания «Заслуженный работник торговли Пензенской области» удостоена начальник управления рынка продовольствия и лицензирования областного Минсельхоза Нина Богач.

Также в ходе церемонии вручены почетные грамоты губернатора. Их получили генерал-майор милиции в отставке Василий Смирнов, почетный гражданин города Пензы Юрий Орлов, управляющий ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» Араик Апоян и директор ООО «Фермер-плодородие» Сергей Новичков.

Директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева заслужила благодарность главы региона.

Двое представителей детской музыкальной школы имени Виктора Чеха — учащаяся Анна Бизяева и педагог Людмила Артамонова — удостоены благодарственного письма губернатора.

Помимо этого, на торжественном мероприятии были вручены премии главы региона.

Их получили представители СМИ: редактор службы новостей «11 канала» Елена Волкова, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты. Пенза» Алина Кулькова, коллектив газеты «Бековский вестник», ведущий программ службы радиовещания ГТРК «Пенза» Прокофий Еременко.

Также премиями отмечены представители сферы культуры: член Союза писателей Лариса Яшина и дизайнер Татьяна Рузаева, молодой автор Вера Дорошина, заслуженный художник РФ Владимир Кладов, эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» под управлением Юрия Белоногова, хореографический ансамбль «Вензеля», актриса Галина Репная, детский театральный коллектив «Джан», представители областной библиотеки Дмитрий Мурашов и Евгения Хишняк, а также Надежда Никулаенкова.