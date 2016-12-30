22:45:04 Пятница, 30 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе отметили чиновников, добросовестно работавших в уходящем году

15:09 | 30.12.2016 | Общество

Печать

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Чествование отличившихся сотрудников городских управлений и ведомств состоялось в ходе торжественного мероприятия, прошедшего в большом зале мэрии в пятницу, 30 декабря.

В Пензе отметили чиновников, добросовестно работавших в уходящем году

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил благодарность за добросовестное отношение к делу, позволившее улучшить результаты работы по сравнению с предыдущими годами.

«Именно вы, работающие в муниципалитете, больше всего знаете нужды людей. Вы умеете их выслушать и помочь в трудную минуту», — отметил он.

Глава администрации города поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и вручил им почетные грамоты и благодарности, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Доход от платных услуг пензенских спортучреждений превысил 158 млн. рублей В Заречном госпитализирован водитель машины, влетевшей в бетонное ограждение
В Пензе бывший адвокат получил 3,5 года условно за нападение на продавца шаурмы Полицейские раскрыли кражу шубы из пензенского общежития
Денис Айрапетян из Пензы завоевал «серебро» ЧР по шорт-треку В Пензенской области при операции «Технеисправность» выявлено свыше 200 нарушений
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама