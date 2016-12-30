В Пензе отметили чиновников, добросовестно работавших в уходящем году Общество

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Чествование отличившихся сотрудников городских управлений и ведомств состоялось в ходе торжественного мероприятия, прошедшего в большом зале мэрии в пятницу, 30 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил благодарность за добросовестное отношение к делу, позволившее улучшить результаты работы по сравнению с предыдущими годами.

«Именно вы, работающие в муниципалитете, больше всего знаете нужды людей. Вы умеете их выслушать и помочь в трудную минуту», — отметил он.

Глава администрации города поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и вручил им почетные грамоты и благодарности, сообщает пресс-служба мэрии.