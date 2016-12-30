Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы Общество

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области перешли на усиленный режим работы.

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«В период предстоящих новогодних праздников будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание намечено направить на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что с 31 декабря по 8 января будут проводиться целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП.

В Госавтоинспекции призвали жителей проявлять гражданскую позицию и информировать правоохранительные органы о фактах нахождения за рулем нетрезвых водителей.