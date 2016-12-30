Иван Белозерцев наградил пензенских меценатов за благотворительную деятельность Общество

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил знаки «За благотворительность и меценатство», почетные грамоты и благодарности представителям бизнес-сферы, оказавшим содействие в реализации социально значимых проектов.

Фото: Pnzreg.ru

Всего наград главы региона удостоены 30 человек.

«Россия всегда славилась меценатами. Это те люди, которые умеют не только своим трудом выстроить работу предприятий, но и, зарабатывая деньги, находят возможность помогать нуждающимся. Я искренне признателен вам за широту вашей души, за то, что вы откликаетесь на просьбы власти и людей, вкладываете средства в развитие нашего края», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к участникам мероприятия, состоявшегося в губернатором доме в пятницу, 30 декабря.

Он выразил надежду на плодотворную совместную работу и в будущем году.

«Желаю, чтобы ваши предприятия работали еще эффективнее, чтобы было больше возможностей для развития, для повышения заработной платы, чтобы увеличивался размер налоговых поступлений. В этом году мы получили в бюджет Пензенской области на 6 млрд. 40 млн. рублей больше, чем в прошлом, за всю историю региона такого еще не было. Это ваша заслуга и заслуга ваших коллег», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Среди тех, кто отмечен за меценатство и благотворительность, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, депутаты Законодательного собрания региона — директор ЗАО «Башмаковский хлеб» Сергей Ванюшин и председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, индивидуальный предприниматель Вера Ильдейкина и архитектор Лев Ходос.