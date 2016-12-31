Пензенских перевозчиков призвали не высаживать детей без билета Общество

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области обратилось к перевозчикам с призывом воздержаться от высадки из автобусов и троллейбусов детей, не оплативших проезд.

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Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования несовершеннолетних безбилетников.

«Данная ситуация несоразмерна нарушению и может повлечь возникновение опасности для жизни и здоровья ребенка», — подчеркивается в тексте.

Ранее факты высаживания детей из общественного транспорта были зафиксированы в Перми, Екатеринбурге, Москве, Челябинске и других городах.

В связи с этим уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить контролерам, кондукторам и водителям выгонять несовершеннолетних из общественного транспорта без присутствия сотрудников полиции и родителей. По ее мнению, в противном случае действия представителей перевозчика могут квалифицироваться как оставление в опасности, за которое предусмотрена уголовная ответственность.