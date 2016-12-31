В Пензенской области около 700 полицейских будут следить за порядком в новогоднюю ночь
Печать
Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. 695 сотрудников полиции, свыше 450 работников частных охранных организаций, представители общественных объединений и члены народных дружин будут привлечены к охране общественного порядка в Пензенской области в ночь на воскресенье, 1 января.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«На территории региона запланировано 193 крупных массовых мероприятия в 147 населенных пунктах. Предполагаемое количество их участников — около 50 тыс. человек», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве подчеркнули, что личный состав ведомства готов к работе в период праздников.
«В целях надлежащего обеспечения общественного порядка наряды ППС и ДПС будут приближены к местам проведения массовых мероприятий», — пояснили в полиции.