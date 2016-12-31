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Уходящий год был сложным, но богатым на яркие события — Иван Белозерцев

12:10 | 31.12.2016 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Уходящий 2016 год был сложным, как и многие другие, но богатым на яркие события. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, поздравляя жителей региона с наступающим праздником.

Уходящий год был сложным, но богатым на яркие события — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вместе мы многого добились. В Пензенской области собран рекордный урожай, сохранены темпы промышленного роста, реализованы крупные инвестиционные проекты. Мы смогли найти решение многих актуальных социальных задач — в здравоохранении, образовании, культуре и спорте и сделать значительный задел на будущее. В этих свершениях заслуга каждого из вас, дорогие земляки!» — сказал глава региона.

Он выразил благодарность пензенцам за кропотливый труд, терпение, оптимизм и постоянную поддержку.

«Уверен, что в наступающем году мы вместе сможем завершить начатое и дать старт новым проектам, направленным на благополучие жителей Пензенской области, процветание Сурского края и величие России. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, надежды на лучшее и исполнения самых заветных желаний! Праздничного вам новогоднего настроения и любви!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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