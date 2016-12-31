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Валерий Лидин пожелал каждой пензенской семье счастья и достатка

12:21 | 31.12.2016 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин пожелал каждой семье счастья и достатка в 2017 году.

Валерий Лидин пожелал каждой пензенской семье счастья и достатка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для Пензенской области 2016 год был во многом успешным и насыщенным событиями. Подводя его итоги, нужно сказать, что каждый из нас сделал немало хорошего для родного Сурского края, внес свою лепту в его благополучие и процветание. Наша область прочно завоевала репутацию региона, вставшего на путь устойчивого экономического роста и развития, известного своими культурными традициями, трудовыми, творческими, спортивными достижениями и талантливыми людьми», — отметил спикер регионального парламента.

Валерий Лидин добавил, что впереди область ждет множество интересных проектов, инвестиционных и социальных программ.

«Нам еще немало предстоит сделать. И совместными усилиями мы добьемся того, чтобы наша Пензенская область уверенно шла к намеченным целям», — сказал он.

«Пусть наступающий год будет полон радостных минут, успехов и свершений. Здоровья вам и мирного неба над головой», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.
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