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Пензенская молодежь собрала деньги на детские журналы для юных пациентов больниц

12:32 | 31.12.2016 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Союз православной молодежи земли пензенской собрал более 24 тыс. рублей по итогам цикла мероприятий, направленных на помощь юным пациентам, проходящим лечение в стационарах.

Пензенская молодежь собрала деньги на детские журналы для юных пациентов больниц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Акция была организована в преддверии Рождества Христова.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в частности, сбор средств осуществлялся во время фотосессий, организованных в архиерейском доме.

На вырученные средства была оформлена подписка на православные журналы для пациентов областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова и детского гематологического отделения онкодиспансера.

Среди изданий, которые волонтеры союза в начале следующего года принесут в больницы, будут журналы «Кораблик», «Свирелька», «Шишкин лес» и «Виноград».

Помимо указанной суммы, более 12 тыс. рублей было собрано при поддержке лавки «Логосъ». На эти средства приобретено 127 книг для областной детской больницы.
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