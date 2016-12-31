Пензенская молодежь собрала деньги на детские журналы для юных пациентов больниц Общество

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Союз православной молодежи земли пензенской собрал более 24 тыс. рублей по итогам цикла мероприятий, направленных на помощь юным пациентам, проходящим лечение в стационарах.

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Акция была организована в преддверии Рождества Христова.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в частности, сбор средств осуществлялся во время фотосессий, организованных в архиерейском доме.

На вырученные средства была оформлена подписка на православные журналы для пациентов областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова и детского гематологического отделения онкодиспансера.

Среди изданий, которые волонтеры союза в начале следующего года принесут в больницы, будут журналы «Кораблик», «Свирелька», «Шишкин лес» и «Виноград».

Помимо указанной суммы, более 12 тыс. рублей было собрано при поддержке лавки «Логосъ». На эти средства приобретено 127 книг для областной детской больницы.