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Пусть 2017 год станет временем перемен к лучшему — Виктор Кувайцев

12:40 | 31.12.2016 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пожелал жителям города, чтобы 2017 год прошел под знаком удачи и стал временем перемен к лучшему, исполнения желаний и больших достижений.

Пусть 2017 год станет временем перемен к лучшему — Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оценивая год уходящий, выражаю благодарность каждому из вас за трудолюбие, инициативу, за все, что мы смогли сделать вместе. Уверен, что благодаря общим усилиям наш любимый город будет и дальше крепнуть, хорошеть и развиваться!» — отметил мэр.

Он пожелал горожанам крепкого здоровья и счастья.

«Пусть дети радуют вас своими успехами, а в домах царят достаток, уют и согласие! От всего сердца желаю, чтобы любовь и доброе начало были надежной опорой в ваших каждодневных делах. Душевной гармонии, веры в себя и свои силы, отличного настроения и неиссякаемого оптимизма, счастья и благополучия», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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