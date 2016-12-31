Валерий Савельев пожелал пензенцам надежных друзей и силы духа Общество

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Глава города Валерий Савельев пожелал жителям Пензы в новом году верных помощников, надежных друзей, силы духа, мира, добра, счастья, мудрости, процветания и исполнения желаний.

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«Пусть все хорошее, что произошло в нынешнем году, приумножится в будущем, опыт состоявшихся достижений станет хорошей основой для новых побед, а каждый день нового года дарит вам жизненную энергию, физические и душевные силы, чтобы преображать наш любимый город», — отметил он.

Глава города поблагодарил пензенцев за работу, за доверие к власти и поддержку.

«От всей души желаю доброго здоровья и большого счастья вам, вашим родным и близким. Пусть радость приходит в ваш дом в будни и праздники, а удача и успех всегда сопутствуют вам по жизни!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.