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На горячую линию пензенского Роспотребнадзора в декабре поступило более 100 обращений

10:40 | 01.01.2017 | Общество

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Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области приняли от жителей в декабре 117 обращений по телефону горячей линии, организованной в ведомстве.

На горячую линию пензенского Роспотребнадзора в декабре поступило более 100 обращений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По 92 из них даны устные консультации. В 25 случаях рекомендовано с письменной информацией обратиться в ведомство для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Роспотребнадзора, подавляющее большинство обращений — около 70% — касалось розничной торговли, в том числе продовольственными и детскими товарами.

5,9% обращений затрагивало условия проживания граждан, 5,1% — условия воспитания и обучения.

Также фиксировались жалобы на качество оказания банковских и страховых услуг, бытового обслуживания населения, проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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