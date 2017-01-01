На горячую линию пензенского Роспотребнадзора в декабре поступило более 100 обращений Общество

Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области приняли от жителей в декабре 117 обращений по телефону горячей линии, организованной в ведомстве.

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По 92 из них даны устные консультации. В 25 случаях рекомендовано с письменной информацией обратиться в ведомство для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Роспотребнадзора, подавляющее большинство обращений — около 70% — касалось розничной торговли, в том числе продовольственными и детскими товарами.

5,9% обращений затрагивало условия проживания граждан, 5,1% — условия воспитания и обучения.

Также фиксировались жалобы на качество оказания банковских и страховых услуг, бытового обслуживания населения, проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.