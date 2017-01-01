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В Пензенской области первой в 2017 году на свет появилась девочка

10:44 | 01.01.2017 | Общество

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Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. Первым рожденным в Пензенской области в 2017 году ребенком стала девочка, появившаяся на свет в каменском межрайонном роддоме в 0.02 воскресенья, 1 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области первой в 2017 году на свет появилась девочка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам медицинских работников, рождение первой именно девочки считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий. Год будет плодородным, богатым и мирным», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что второй на свет также появилась девочка — она родилась в кузнецком межрайонном роддоме в 2.25.

«Последней в ушедшем 2016 году — ночью 31 декабря — родилась девочка. Малышка также появилась на свет в кузнецком межрайонном родильном доме в 22.30», — сказали в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что всего в предновогоднюю ночь в учреждениях родовспоможения Пензенской области родился 21 ребенок, из них восемь мальчиков и 13 девочек.

По словам главного специалиста-эксперта отдела медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Ланы Романовой, все малыши здоровы.

«Младенцы и их мамы в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя хорошо», — отметила она.
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