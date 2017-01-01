Суд обязал «Пензавтодор» устранить недочеты на трех улицах Мокшана Общество

Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области частично удовлетворил требования администрации рабочего поселка Мокшан, обязав ООО «Пензавтодор» устранить недостатки асфальтобетонного покрытия дорог на улицах Садовой, Урожайной, а также на двух участках на улице Советской, ремонт которых осуществлялся в соответствии с муниципальным контрактом от 27 января 2014 года.

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Недочеты должны быть ликвидированы в срок до 8 мая 2017 года.

Как отмечается в решении суда, в рамках контракта на общую сумму 23,5 млн. рублей ремонту подлежали дороги на 18 улицах Мокшана. По его условиям подрядчик давал гарантию сроком 36 месяцев со дня подписания акта приемки, то есть с 19 августа 2014 года.

Впоследствии на ряде улиц были выявлены дефекты дорожного покрытия, в том числе колейность, выбоины и мелкая ямочность.

Согласно выводам проведенной судебной строительно-технической экспертизы, недостатки на дорожном покрытии из щебня на улицах 1-й Правонабережной, 2-й Правонабережной, Восточной, Заовражной, Новозаовражной, Новозагуменной, Дружбы и Пионерской являются следствием ненадлежащего содержания и эксплуатации дорожного покрытия.

Оценив доводы сторон, а также представленные доказательства, суд признал требования администрации Мокшана к ООО «Пензавтодор» подлежащими частичному удовлетворению.