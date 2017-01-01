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Мэр Пензы проверил, как город приводят в порядок после новогодней ночи

12:42 | 01.01.2017 | Общество

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Пенза, 1 января 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев совершил инспекционную поездку по разным районам Пензы утром в воскресенье, 1 января, чтобы оценить, как город приводят в порядок после новогодней ночи.

Мэр Пензы проверил, как город приводят в порядок после новогодней ночи

Фото: Penza-gorod.ru

Информируя его о фронте работ, первый заместитель директора МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Алексей Мошечков обратил внимание на то, что в этом году мусора в местах массовых народных гуляний примерно в три раза меньше, чем в предыдущие.

Виктор Кувайцев распорядился, чтобы все уличные праздничные площадки были приведены в надлежащий вид в течение дня.

«Сегодня нужно тщательно убрать и привести в порядок места встречи Нового года, которых в городе было больше 20, а с завтрашнего дня приниматься за город», — поставил он задачу.

Осмотрев центр города и Арбеково, мэр отметил, что в целом проезжая часть очищена от снега.

«К сожалению, в некоторых местах на проспекте Строителей и проспекте Победы брошенные большегрузы затрудняют качественную уборку снега, но мы решаем и эту проблему», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Виктор Кувайцев поручил департаменту ЖКХ города сосредоточиться на вывозе снега и уборке навалов вдоль дорог.
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