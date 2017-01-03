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Мэр Пензы проинспектировал объекты капитального строительства

12:05 | 03.01.2017 | Общество

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ на объектах капитального строительства во вторник, 3 января.

Мэр Пензы проинспектировал объекты капитального строительства

Фото: Penza-gorod.ru

Первым пунктом в его маршруте был Свердловский мост. К настоящему времени на объекте выполнены земляные работы под ремонт ростверков существующих опор, армирование, а также тампонажный слой из бетона и работы по перфорированию тела опор. Кроме того, на некоторых опорах проведено бетонирование ростверков.

Затем мэр посетил стройплощадку школы №14 в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ.

Представитель подрядной организации доложил, что бригады работают в две смены без выходных. Рабочие частично перекрыли первый этаж здания, на отдельных захватах выполняется кирпичная кладка второго этажа с сопутствующим монтажом сборного железобетона.

После этого Виктор Кувайцев проверил ход строительства детсада в микрорайоне Заря.

Он отметил, что в работе видны сдвиги — завершена укладка блоков фундамента, осуществляется устройство монолитного железобетонного пояса. Параллельно ведется обустройство фундамента под котельную.

«Радует, что, несмотря на праздничные дни, на площадках работы идут полным ходом. Это значит, что у подрядчиков есть понимание: все объекты мы должны сдать в срок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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