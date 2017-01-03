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Почти половина пензенцев проведут новогодние каникулы дома с друзьями — опрос

13:19 | 03.01.2017 | Общество

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Почти половина жителей Пензенской области проведут новогодние каникулы дома с друзьями. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 19 по 31 декабря 2016 года, в котором приняли участие 284 пользователя, в том числе 253 — из Пензы и области.

Почти половина пензенцев проведут новогодние каникулы дома с друзьями — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заниматься активным отдыхом в свободное время намерены лишь около 17% опрошенных.

При этом более 15% респондентов сообщили, что в праздничные дни будут учиться или работать.

В общей сложности столько же участников опроса рассказали, что проведут новогодние каникулы в поездках: почти 7% будут путешествовать по России и более 8% — уедут за пределы страны.

Около 5% респондентов затруднились с ответом.
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