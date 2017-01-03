19:41:50 Вторник, 3 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

За три дня нового года в Кузнецке родились 6 малышей

14:43 | 03.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Шесть малышей — три мальчика и три девочки — родились в Кузнецке Пензенской области за первые три дня нового года.

За три дня нового года в Кузнецке родились 6 малышей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«1 января в 2 часа 25 минут первой на свет появилась девочка весом 3 кг 625 граммов. К вечеру того же дня родилась еще одна девочка. 2 января — два мальчика, а 3 января счет сравнялся: на свет появились мальчик и девочка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации.

При этом в мэрии отметили, что четыре ребенка решили не дожидаться 2017 года и родились 31 декабря.

«Родителям всех малышей в день выписки будут вручены свидетельства земляка. Эта традиция появилась в 2012 году по инициативе главы администрации Сергея Златогорского. За это время более 2 тыс. детей пополнили ряды кузнецкого землячества», — напомнили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе выясняют обстоятельства падения мужчины под окна дома на улице Вяземского Почти половина пензенцев проведут новогодние каникулы дома с друзьями — опрос
В Камешкирском районе «Granta» слетела с дороги в кювет и врезалась в дерево В Пензенской области в аварии пострадали 8 человек, в том числе ребенок
В Лунино женщина задержана по подозрению в убийстве сожителя Дело возбуждено по факту кражи имущества на 70 тыс. рублей со склада в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама