За три дня нового года в Кузнецке родились 6 малышей Общество

Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Шесть малышей — три мальчика и три девочки — родились в Кузнецке Пензенской области за первые три дня нового года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«1 января в 2 часа 25 минут первой на свет появилась девочка весом 3 кг 625 граммов. К вечеру того же дня родилась еще одна девочка. 2 января — два мальчика, а 3 января счет сравнялся: на свет появились мальчик и девочка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации.

При этом в мэрии отметили, что четыре ребенка решили не дожидаться 2017 года и родились 31 декабря.

«Родителям всех малышей в день выписки будут вручены свидетельства земляка. Эта традиция появилась в 2012 году по инициативе главы администрации Сергея Златогорского. За это время более 2 тыс. детей пополнили ряды кузнецкого землячества», — напомнили в пресс-службе.